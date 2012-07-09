ЮНЕСКО угрожает вычеркнуть Софию Киевскую из списка всемирного наследия

36-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходила в Санкт-Петербурге с 24 июня по 6 июля, пишет «Коммерсант-Украина». Делегации стран-участниц организации отчитывались о сохранности памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего список всемирного наследия насчитывает 962 объекта.

В нашей стране в него включены Киево-Печерская лавра и София Киевская, архитектурный ансамбль исторического центра Львова, буковые леса Карпат в Закарпатской области, резиденция митрополитов Буковины в Черновцах, а также участок геодезической дуги Струве в Хмельницкой и Одесской областях, представляющий собой 265 каменных кубов, заложенных в землю с 1815 по 1855 годы для определения параметров земного шара.

Главной темой в отношении Украины стал вопрос застройки буферных зон вокруг Киево-Печерской лавры и Софии Киевской. В комитете отметили, что, несмотря на многочисленные требования ЮНЕСКО ввести мораторий на застройку буферных зон, возведение многоэтажек продолжается.

"Три высотных здания, строящиеся в Печерском районе на склонах Днепра, нарушают архитектурно-исторический ландшафт столицы и находятся на охраняемой заповедной территории. Продолжение строительства несет угрозу целостности объекта всемирного наследия",— говорится в проекте решения комитета. В документе отмечается, что украинская сторона не предоставила по запросу ЮНЕСКО подробную информацию об упомянутых высотках, более того, разрешила строительство нового объекта в буферной зоне Софии Киевской.

"Речь идет о возведении многоэтажного элитного жилого комплекса возле стен Софии. Строительство двухъярусного подземного паркинга привело к подъему грунтовых вод, что несет прямую угрозу историческим памятникам",— сообщила присутствовавшая на заседании активистка общественного движения "Сохрани старый Киев" Ирина Никифорова.

В проекте решения комитет снова рекомендовал Украине ввести мораторий на строительство высоток в центре столицы, изменить проекты строящихся зданий и снизить этажность до уровня ландшафта. До февраля 2013 года нашу страну обязали предоставить в ЮНЕСКО подробные планы буферных зон с учетом технических характеристик и перечнем существующих построек. Кроме того, Украине посоветовали создать коллегиальный орган для управления Лаврой и Софией, который бы объединил представителей органов власти, религиозных структур и общественных активистов. "При отсутствии прогресса на 37-й сессии в 2013 году будет рассмотрен вопрос о переносе Киево-Печерской лавры и Софии Киевской из списка объектов всемирного наследия в список объектов, находящихся под угрозой",— отмечается в документе.