Россия и Туркменистан договорятся, а Украина будет платить больше

Россия и Туркменистан смогут найти компромисс по цене на газ, но для Украины повышение неминуемо, считают эксперты, опрошенные РИА «Новости».

По неофициальным данным, Туркмения намерена с 1 января 2008 года увеличить цену на газ, продаваемый "Газпрому", с 100 до 150 долларов за тысячу кубометров. При этом в 2006 году глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР подписал с Президентом Туркменистана соглашение о закупке до 162 миллиардов кубометров природного газа в 2006-2009 годах по 100 долларов за тысячу кубометров. Украина перекупает у российского газового холдинга весь туркменский газ через RosUkrEnergo.

"Для Украины, скорее всего, повышение будет серьезным, а Россия и Туркмения будут искать компромиссные варианты", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Дмитрий ЛЕТЯГИН.

По его словам, повышение Туркменией цены на газ все равно не скажется на российском рынке, и проблемы могут возникнуть только с тем, согласится ли Украина на повышение цены или нет. Д.ЛЕТЯГИН напомнил, что в Украину поставляется смесь российского и среднеазиатского газа, и "Газпром" уже собирался повысить цену российского газа для Украины, а теперь с возможным повышением цены Туркменией цена может возрасти еще больше.

В свою очередь аналитик ФК "Открытие" Наталья МИЛЬЧАКОВА высказала мнение, что повышение цены среднеазиатского газа может сказаться на рентабельности "Газпрома".

"Но учитывая, что она и так выше, чем в целом в нефтегазовом секторе, можно предположить, что ниже она не будет, и даже останется выше среднего уровня", - отметила аналитик.

"Но учитывая, что и Россия в условиях падения добычи газа внутри страны не может отказаться от закупок среднеазиатского газа, странам придется найти компромиссное решение", - добавила эксперт.

Она предположила, что возможно повышение цены будет не до 150, а до 120 долларов за тысячу кубометров, при этом возможны изменения тарифов на прокачку газа.

Аналитик ИК "Проспект" Александр КУЗНЕЦОВ также уверен, что цена на туркменский газ будет расти. По его мнению, сейчас будет продолжаться торг между Россией и Туркменией.

"Конечным вариантом может быть создание российско-туркменского совместного предприятия, которое будет заниматься экспортом среднеазиатского газа", - добавил эксперт.

Ситуация с ценой газа для Украины, по его мнению, будет также зависеть от результатов выборов в стране, но, скорее всего, она будет повышена.

Как сообщал УНИАН, министр экономики Анатолий КИНАХ 26 сентября заявил, что правительство Украины ожидает, что в 2008 году рост цены на поставляемый в Украину газ будет на уровне действующей инфляции и составит максимум 145 долл. за тысячу кубометров.

Вместе с этим он подчеркнул, что величина цены на газ будет зависеть от результатов переговоров «Газпрома» и поставщика из Средней Азии. На сегодня, по его словам, результаты переговоров положительные, и есть соглашение поставлять туркменский газ по 100 долл. за 1 тыс. кубометров.

При этом министр подчеркнул, что это соглашение подписывается на уровне хозяйствующих субъектов – «Газпрома», «РосУкрЭнерго» и субъектами Туркменистана.

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО 21 сентября сообщил, что Туркменистан подтвердил свои обязательства по поставкам в 2008 году природного газа в адрес ОАО "Газпром" (Россия) по действующей в настоящее время цене - 100 долл. за 1 тыс. куб. м на границе Туркменистан-Узбекистан.

При этом цена туркменского газа на границе Украины с учетом расходов на его транспортировку на более чем 2 тыс. км не превысит 130 долл. за 1 тыс. куб. м.

Доля туркменского газа в общем объеме импортируемого в Украину газа в последние два года превышает 70%.

Напомним, Россия и Туркменистан в сентябре 2006 года договорились о ежегодных поставках до 2009 года 50 млрд куб. м туркменского газа в адрес "Газпрома" по цене 100 долл. за 1 тыс. куб. м.

"Газпром" через свою дочернюю компанию ООО "Газпром экспорт" приобретает газ, добываемый в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане и продает его компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), 50% акций которого принадлежит "Газпрому". RosUkrEnergo доставляет центральноазиатский газ до границы России с Украиной и на границе перепродает его ЗАО "УкрГаз-Энерго". Эта компания часть полученного от RosUkrEnergo газа поставляет конечным украинским потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшего обеспечения топливом теплоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений.

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. куб. м. С января 2006 года – по 95 долл. за 1 тыс. куб. м, с января 2007 года – по 130 долл. за тыс. куб. м. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 долл. за тыс. куб. м.

Украина ежегодно потребляет около 75-76 млрд. куб. м природного газа, собственная добыча составляет около 21 млрд. куб. м.