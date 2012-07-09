Синоптики успокоили: украинского Крымска не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Распространения на нашу территорию именно этого погодного процесса мы не ожидаем», - сказал Н.Кульбида.

По его словам, на территорию Украины будут двигаться погодные процессы с запада, то есть распространение подобных тому, что произошло в России, погодных явлений даже на территорию Крыма или юго-востока Украины не ожидается.

Как отметил директор Укргидрометцентра, те синоптические процессы, которые обусловили выпадение за несколько дней огромного количества осадков на территорию России, являются стационарными.

Н.Кульбида объяснил, что такая погода там сохраняется уже несколько дней и именно на территории Северного Кавказа. «Это высокий циклон, атмосферный выпад, который и обусловил формирование таких мощных дождевых туч и выпадение очень сильных дождей», - сказал руководитель Укргидрометцентра.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, пострадали почти 26,5 тысячи человек, при этом 3,3 тысячи человек полностью утратили свое имущество.

Погиб, по последним данным, 171 человек.

"Одна из причин такой катастрофы - это отсутствие системы оповещения населения. Раньше в домах висели динамики, радиоприемники. Сейчас их нет, и система гражданской обороны и оповещения не сработала", - считают местные жители.

По городу прошла волна высотой в несколько метров.

Паводок, произошедший, по официальным данным, из-за ливневых дождей, затопил три города (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и четыре поселка (Дивноморское, Нижнебаканская, Неберджаевская и Кабардинка), где были затоплены более 5 тысяч жилых домов. Нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.