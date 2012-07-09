На Херсонщине нашествие каракуртов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, все три случая произошли в воскресенье, 8 июля.

В частности, в 1.30 в реанимационное отделение Скадовской районной больницы с диагнозом «укус каракурта» была доставлена трехлетняя девочка. Состояние ребенка тяжелое, но наблюдается положительная динамика. Пострадавшая приехала на отдых в село Красное Скадовского района с родителями из города Ривне.

В тот же день в 18.55 в реанимационное отделение Голопристанской районной больницы после укуса каракурта была доставлена 28-летняя местная жительница. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в 21.00 в реанимационное отделение Ивановской районной больницы в состоянии средней тяжести госпитализировали 43-летнюю жительницу села Ивановка. Женщина также пострадала от укуса каракурта.

По данным облуправления МЧС, всего с начала текущего года в регионе от укусов ядовитых пауков пострадали 11 человек, из которых трое детей.

В 2011 году от укусов пауков в области пострадали 33 человека, среди которых детей не было.