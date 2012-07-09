Нафтогаз будет продавать альтернативное топливо через собственную сеть АЗС

Осуществление намеченных планов может позволить "Нафтогазу" получить контроль над 11% оптового и 5% розничного рынков моторного топлива и вновь сделать компанию заметным игроком на рынке, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Председатель правления "Нафтогаза" Евгений Бакулин и гендиректор ООО "Азовская нефтяная компания" Андрей Чередников подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому, НАК станет эксклюзивным покупателем всего объема производимых компанией бензинов и дизельного топлива.

Продукция "Азовской нефтяной компании" появилась на рынке недавно и продается под брендом Innovative. Это топливо выпускается на построенном в 2011 году в Мариуполе новом НПЗ мощностью 500 тыс. т топлива в год. По словам Чередникова, оно соответствует стандартам "Евро-4" и "Евро-5" и производится из газоконденсата и легкой казахской нефти с использованием значительного количества биоэтанола, метанола и других добавок. По этой причине топливо признано Госкомитетом по вопросам энергоэффективности альтернативным.

Владельцы предприятия не разглашаются. По словам аналитика консалтинговой компании UPECO Александра Сиренко, это группа донецких предпринимателей, решивших вложить порядка $30-35 млн в строительство НПЗ в промышленном районе с хорошо развитой транспортной инфраструктурой.

В среднем стоимость альтернативного топлива, в том числе и Innovative, на 1-1,5 грн ниже, чем обычных нефтепродуктов, отмечает Сиренко.

Советник председателя правления "Нафтогаза" Феликс Лунев говорит, что "Нафтогаз" планирует продавать это топливо под собственным брендом, который будет представлен в ближайший месяц. Затем будет создана сеть брендированных АЗС "Нафтогаза". По его словам, до конца года в нее войдут до 250 собственных и джоберских (франчайзинговых) заправок. Впоследствии сеть будет расширена до 300 АЗС.