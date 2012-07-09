Под Украинским домом голодают уже 9 человек

Как сообщили корреспонденту УНИАН участники акции, на данный момент возле Украинского дома голодают 9 лиц, в частности, двое начали голодовку сегодня утром.

Участники акции находятся на лестнице Украинского дома, представители милиции находятся перед этим зданием и охраняют подходы к дверям Украинского дома. Всего, на данный момент возле Украинского дома находится около 30 митингующих.

Неподалеку от Украинского дома стоит автозак.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", что повлекло волну протестов по всей Украине.

Принятый закон, который вступит в силу после подписания Президентом, позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, по меньшей мере 10% жителей которых разговаривают на этом языке.

В тот же день возле Украинского дома народные депутаты от оппозиции объявили бессрочную голодовку против языкового закона.

6 июля участники митинга приняли резолюцию, в которой объявляется о начале акции «Украина против Януковича». После этого большинство протестующих разошлись.

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк объявил о распространении акций в защиту украинского языка по всей Украине.

«Мы сегодня победили», - сказал он и отметил, что отказ председателя ВР Владимира Литвина подписывать принятый парламентом языковой закон является маленькой, но победой этой акции.

7 июля участники акции в защиту украинского языка возле Украинского дома заявили, что не поддерживают вчерашнее заявление оппозиции о победе и обещают оставаться здесь до отмены принятого парламентом языкового закона.

По словам митингующих, несмотря на то, что они представляют разные политические силы, они не хотят политизировать этот вопрос и требуют отменить данный закон.