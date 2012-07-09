СМИ: Наместника Лавры пытались отравить средневековым способом

Об этом Сегодня сказал пресс-секретарь УПЦ (МП) Василий Анисимов.

«Некоторое время назад владыка Павел оказался в реанимации. Затем он лечился в Германии, где в его крови обнаружили мышьяк и ртуть — вещества, которые применяли для отравления в высших слоях общества в Средневековье. Сам владыка пока никого не обвиняет. Он только вернулся в Киев, и, возможно, мы обратимся в милицию», — сказал Анисимов. В кулуарах церкви говорят, что у Лебедя хватает недоброжелателей — на его должность много претендентов, ведь это почетный статус и большие денежные потоки.

Как сказал главврач Киевской больницы №1 Игорь Чермак, попасть такие вещества в организм могли и через пищу, и воздушно-капельным путем. «Сказать что-то более конкретное можно только после изучения результатов экспертизы», — сказал Чермак.