В Херсоне из колонии сбежал заключенный

Как сообщает пресс-служба управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Херсонской области, сбежавший - родом из села Крылянка Джанкойского района Крыма.

В октябре 2008 года Первомайским районным судом АРК он был приговорен к 6 годам лишения свободы за кражу, грабеж и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. До этого он уже имел две судимости.

В момент побега заключенный отбывал наказание на участке социальной реабилитации, где проводится подготовка к досрочному освобождению за примерное поведение.