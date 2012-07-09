В Херсоне из колонии сбежал заключенный

09:29, 09 июля 2012
Общество
2816

Из Северной колонии № 90 в Херсоне совершил побег 32-летний заключенный.

Как сообщает пресс-служба управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Херсонской области, сбежавший - родом из села Крылянка Джанкойского района Крыма.

В октябре 2008 года Первомайским районным судом АРК он был приговорен к 6 годам лишения свободы за кражу, грабеж и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. До этого он уже имел две судимости.

В момент побега заключенный отбывал наказание на участке социальной реабилитации, где проводится подготовка к досрочному освобождению за примерное поведение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter