СМИ: Валютные резервы НБУ тают на глазах

Об этом пишет КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на заявление Международного валютноого фонда.

Июнь для Украины оказался пиковым месяцем по погашению внешнего госдолга в текущем году. Этот месяц страна пережила с существенными потерями для резервов Нацбанка. В пятницу НБУ сообщил о максимальном в текущем году сокращении международных валютных резервов на $1,44 млрд, до уровня июня 2010 года — $29,32 млрд. Причина - погашение Украиной внешних долгов на $1,8 млрд.

В НБУ надеются на восстановление валютных резервов. "В конце года международные резервы будут на уровне начала года ($31,79 млрд.) или даже выше",— сообщил руководитель группы советников главы Нацбанка Валерий Литвицкий.

Однако в МВФ подсчитали, что для удержания курса гривны на уровне 8 грн/$ НБУ придется израсходовать до конца года еще почти $5 млрд, и его резервы опустятся до $24,4 млрд. Этот сценарий учитывает отсутствие поступлений от МВФ в рамках соглашения stand-by.

Избежать сокращения валютных резервов действительно будет непросто. "Порогом безопасности считается объем резервов на уровне трех месяцев импорта. Среднемесячный импорт сейчас составляет $8 млрд, поэтому крайней точкой резервов будет $24 млрд. По нашим прогнозам, до конца года мы приблизимся к этому уровню, в частности из-за того, что госсектору предстоит вернуть внешние долги на $3,5 млрд,— говорит экономист ИК Dragon Capital Елена Белан.— $24 млрд — это не катастрофический уровень, но он является негативным сигналом для международных инвесторов, которые и так опасаются приходить в Украину. Нужно будет срочно принимать меры по увеличению резервов".

Сокращение резервов также является следствием роста валютного спроса со стороны инвесторов, ожидающих ослабления гривны.