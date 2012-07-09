Директор получал госдотации на фиктивные вакансии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, уголовное дело возбуждено прокурором Гуляйпольского района области по итогам проверки использования средств Гуляйпольского районного центра занятости.

«Проверкой установлено, что с целью получения дотаций за новые рабочие места директор предприятия в 2010-2011 г.г. вносил в официальные документы ложные сведения о наличии дополнительных вакансий, которые фактически не создавались, а появлялись благодаря переименованию существующих на предприятии. Сведения предоставлялись в Гуляйпольский районный центр занятости, и руководитель таким образом незаконно получал государственные средства», - сообщили в пресс-службе, отметив, что таким образом «руководитель незаконно получил более 100 тыс грн.».

Данные действия директора квалифицированы, как совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 «Мошенничество с финансовыми ресурсами» и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины «Служебный подлог».

Ведется следствие.