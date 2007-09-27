Медведько отксерил анализы Цушко

Сегодня кандидат в народные депутаты от СПУ, министр внутренних дел Василий ЦУШКО передал лично генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО документы о своем отравлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам возле центрального входа в Генпрокуратуру после передачи документов .

«Генпрокурор принял у меня документы, снял копии с оригиналов документов из Германии (речь идет о результатах анализов, которые делали немецкие врачи – УНИАН)», - сказал В.ЦУШКО.

В.ЦУШКО отметил, что будет настаивать на возбуждении уголовного дела по факту его отравления. «Я буду ждать, чтобы они хотя бы одно дело об отравлении раскрыли в стране. Буду настаивать на возбуждении уголовного дела», - сказал кандидат в народные депутаты.

Отвечая на вопрос, что если окажется, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, В.ЦУШКО сказал: «У нас может оказаться все что хочешь». При этом он выразил убеждение, что его «хотели лишить жизнь, убить».

В.ЦУШКО также сообщил, что его адвокатом будет выступать Андрей ФЕДУР, с которым он сегодня уже встречался. На уточняющий вопрос, почему он не воспользовался адвокатскими услугами Татьяны МУНТЯН, В.ЦУШКО употребил нецензурное слово, добавив, что выбирать адвоката - его личное право.

Также В.ЦУШКО отметил, что свои подозрения о том, кто мог быть причастным к отравлению, он сообщит только следователю, к которому придет на допрос завтра или в понедельник.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и материалы, которые подтверждают его отравление, он получил 21 сентября. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

В.ЦУШКО напомнил, что после событий 27 мая в здании Генпрокуратуры он был госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда. Для лечения министр был перевезен в Германию. Однако у него возникли некоторые подозрения по поводу того, что с ним произошло. В частности, по словам В.ЦУШКО, украинские врачи поставили ему диагноз – обширный инфаркт, но уже в Германии во время анализов выяснилось, что коронарные сосуды его сердца были в порядке. Кроме того, он сообщил, что «26 мая делал кардиограмму, и были хорошие результаты, а через день – случился инфаркт».

В то же время пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что "ни ЦУШКО, ни кто-либо из его доверенных лиц не обращался в СБУ с информацией о возможном его отравлении”. “В СБУ нет информации о возможном отравлении", - сказала она.

*** Теофилин по строению близок к кофеину, содержится в кофе, чае, и имеет возбуждающее влияние на центральную нервную систему, повышает температуру тела. В малых дозах теофилин оказывает тонизирующее действие, при высокой концентрации может вызвать отравление.