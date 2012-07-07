Мэр Ровно пригласит Колесниченко на 70-летие УПА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом городской голова заявил во время внеочередной сессии городского совета, собравшегося для принятия обращения к Президенту Виктору Януковичу с просьбой ветировать языковой закон.

Упоминание о В.Колесниченко возникло после того, как депутат от ВО «Свобода» Александр Лащук предложил принять еще и заявление к общественности Ровенщины в связи с тем, что этот народный депутат недавно обратился в Генеральную прокуратуру Украины с требованием запретить проведение в Ровно литературно-художественного конкурса по случаю 70-летия УПА и привлечь к уголовной ответственности его инициаторов. Поскольку непосредственным инициатором конкурса является заместитель городского головы Галина Кульчинская, представитель ВО «Свобода» предложил обратиться за поддержкой к общественности по этому поводу.

Однако В.Хомко ответил, что не нужно в данном случае апеллировать к общественности, потому что «мы никого не боимся и сами себя сможем защитить». По его словам, официально ответить В.Колесниченко можно будет после завершения проверки прокуратурой области.

Взамен В.Хомко сообщил, что городской совет увеличит финансирование мероприятий на отмечание 70-летия УПА, а он лично намерен пригласить В.Колесниченко на празднование и подарить ему футболку с изображением воина УПА.