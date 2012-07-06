В Севастополе прошел автопробег в поддержку языкового закона

Как передает корреспондент УНИАН, всего в автопробеге приняли участие около 40 автомобилей. Автопробег продлился чуть больше часа и охватил практически все районы города.

Первый заместитель председателя горорганизации Партии регионов Сергей Савенков сказал журналистам: «Мы организовали этот автопробег в поддержку закона о языковой политике, который был принят на днях в Верховной Раде. У отдельных политических сил он вызвал абсолютно непонятную истерию».

По его словам, с помощью автопробега севастопольцы - как просто неравнодушные, так и члены Партии регионов - решили продемонстрировать свою поддержку депутатам.

«Закон учитывает интересы не какой-то отдельной группы населения, а всех жителей страны в целом. А все выступления так называемой оппозиции – это, по большему счету, предвыборная гонка, попытка заработать дивиденды. Потому что у оппозиции нет никаких реальных аргументов, кроме необоснованной критики власти», - добавил С.Савенков.

По данным городской организации Партии регионов, в Севастополе собрано 119 тысяч подписей в поддержку языкового закона.