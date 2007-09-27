В Киеве занятия в школах перенесли с 1 октября на 27 октября

В Киеве 1 октября 2007 года занятия в общеобразовательных учебных заведениях города проводиться не будут.

Соответствующий приказ издало Главное управление образования и науки Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, переданному УНИАН, решение принято в связи с проведением внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 сентября и учитывая то, что помещения учебных заведений используются под избирательные участки.

В соответствии с решением ГУ образования, занятия по расписанию понедельника (1 октября) должны быть организованы в первый день ближайших школьных каникул - 27 октября с.г. Приказом управления образования соответствующие изменения внесены в сроки проведения осенних каникул в общеобразовательных учебных заведениях города в 2007-2008 учебном году. Они будут проведены с 28 октября по 3 ноября 2007 года.

В то же время, как отмечается в документе, по желанию родителей 1 октября в учебных заведениях может быть организована внеклассная работа и кружки.