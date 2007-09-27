Гладчук просит политического убежища в США

Политзаключенный, председатель всеукраинского молодежного объединения “Молодежь - надежда Украины” Вадим ГЛАДЧУК обратился в Посольство США с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.ГЛАДЧУК отметил, что ему постоянно угрожают. “Я не исключаю, что мне завтра могут подбросить наркотики, оружие, взрывчатку или еще что-то, потому что при власти у нас сейчас находится “тендерная мафия””, - сказал В.ГЛАДЧУК.

Он считает, что США предоставят ему убежище, и он оттуда сможет “вести и в дальнейшем расследование о разворовывании государственных средств в сфере государственных закупок”.

По словам В.ГЛАДЧУКА, все материалы, которые могут быть доказательствами угроз в его адрес, переданы в посольства всех стран Европы, а также в офис ОБСЕ.

В.ГЛАДЧУК убежден, что ему угрожают из-за размещения в интернет-издании sprotuv.org информации о злоупотреблениях в сфере госзакупок, а также из-за организации и проведения публичных мероприятий против этих злоупотреблений.

Председатель объединения “Молодежь - надежда Украины” напомнил, что из-за своей принципиальной позиции по этому вопросу безосновательно был задержан на 16 суток, что привело к ухудшению состояния его здоровья.

По словам В.ГЛАДЧУКА, уголовное дело против него было закрыто по решению Соломенского райсуда столицы, а 25 сентября Апелляционный суд Киева решил, что дело было возбуждено безосновательно.

Также В.ГЛАДЧУК опроверг информацию о том, что он является вице-президентом Тендерной палаты. По его словам, соответствующая информация о его назначении на эту должность, размещенная на официальном сайте этой организации, не отвечает действительности. “Я не получил никаких документов о моем назначении, я не получил никаких письменных предложений о том, что я являюсь вице-президентом Тендерной палаты. Об этом нет никаких юридических документов, кроме размещения информации на сайте”, - подчеркнул В.ГЛАДЧУК.

Как сообщал УНИАН, 1 августа на ул. Крещатик возле офиса Тендерной палаты В.ГЛАДЧУК был задержан, по его словам, во время пикетирования активистами организации ТПУ в знак протеста против нарушений законодательства о государственных закупках, которые, по мнению организации, имеют место со стороны палаты. В.ГЛАДЧУК сообщил, что он задержан по подозрению в организации ограбления.

По информации адвоката В.ГЛАДЧУКА, в этот же день в отношении его подзащитного было незаконно возбуждено уголовное дело “по безосновательным обвинениям” в совершении им 30 августа 2005 года ограбления незнакомых ему граждан - по ч. 2 ст. 186 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По информации адвоката, дело возбуждено 27 июня 2005 года. В.ГЛАДЧУК же подозревается в совершении преступления 30 августа 2005 года. Поскольку уголовное дело возбуждено за два месяца до совершения преступления, то адвокат считает, что дело возбуждено необоснованно.

В.ГЛАДЧУК неоднократно выступал с обвинениями в адрес ТПУ, в которых указывал на лоббирование общественной организацией коррупционных схем в сфере госзакупок. Кроме того, он был организатором многодневного пикетирования активистами «Молодежь - надежда Украины» здания, в которой расположена ТПУ, по адресу: ул. Крещатик, 6.

Председатель Правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА 30 августа на пресс-конференции в УНИАН сообщил, что В.ГЛАДЧУК избран вице-президентом Тендерной палаты, поскольку защищает общественные интересы.