Наркотический рекорд на Луганщине: коноплю косят комбайнами
14:32, 27 сентября 2007Общество
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Урожай с 40 га неплохой
Правоохранители обнаружили нелегальные посевы, площадь которых поражает - свыше 40 гектаров. Вес урожая превысил 40 тонн.
Коноплю хорошо замаскировали, посеяв вместе с подсолнечниками. Если бы наркотическое сырье попало на черный рынок, его хозяева обогатились бы на 10 миллионов долларов. Злоумышленники уже задержаны и дают показания.
Если в прошлом году общее количество изъятой правоохранителями незаконно выращенной конопли не превышало 5 тонн, то уже на сентябрь этого года цифра в 14 раз больше.
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