Наркотический рекорд на Луганщине: коноплю косят комбайнами

Правоохранители обнаружили нелегальные посевы, площадь которых поражает - свыше 40 гектаров. Вес урожая превысил 40 тонн.

Коноплю хорошо замаскировали, посеяв вместе с подсолнечниками. Если бы наркотическое сырье попало на черный рынок, его хозяева обогатились бы на 10 миллионов долларов. Злоумышленники уже задержаны и дают показания.

Если в прошлом году общее количество изъятой правоохранителями незаконно выращенной конопли не превышало 5 тонн, то уже на сентябрь этого года цифра в 14 раз больше.

ICTV