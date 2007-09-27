Какой будет погода в начале октября

28 сентября по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в восточной части местами туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в южных областях и в Крыму местами 26-28°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 29-30 сентября сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь 29 сентября в западной части, 30 сентября в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, на западе юго-западный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат 29 сентября порывы 15-20 м/с. Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 9-14° (30 сентября на крайнем западе 6-11°), днем 15-20° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 11-16°); на остальной территории ночью 8-13°, на побережье морей до 16°, в восточных областях и на севере Левобережья 5-10°, днем 18-23°, на юге местами 25°.

1-2 октября без осадков, лишь в западных областях пройдут небольшие и умеренные дожди, отдельные грозы. Температура ночью 7-13°, на побережье морей до 17°, на севере Левобережья 5-10° тепла; днем 19-24°.

В г. Киеве и области 28 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°, по области ночью 10-15°, днем 20-25°.

29-30 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

1-2 октября - без осадков. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°.