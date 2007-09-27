Российский премьер разделяет мнение Януковича

Премьер-министр Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ выступает за развитие российско-украинского сотрудничества на принципах равноправного и взаимовыгодного партнерства.

Как сообщили УНИАН в посольстве РФ в Украине, об этом идет речь в письмах В.ЗУБКОВА, адресованных Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

«Уверен, что всестороннее развитие российско-украинского сотрудничества на принципах равноправного и взаимовыгодного партнерства будет способствовать решению стоящих перед Россией и Украиной крупных социально-экономических задач, повышению благосостояния двух братских народов», - подчеркивается в письме В.ЗУБКОВА к В.ЮЩЕНКО.

В письме к В.ЯНУКОВИЧУ В.ЗУБКОВ отмечает, что полностью разделяет мнение премьер-министра Украины о необходимости более динамичного и последовательного развития российско-украинских отношений и преодоления всего того, что мешает странам успешно двигаться вперед.

«Правительство Российской Федерации со своей стороны приложит необходимые усилия, чтобы российско-украинское взаимодействие, прежде всего в области торгово-экономического сотрудничества, стало бы весомым фактором продвижения России и Украины по пути рыночных реформ», - заверяет В.ЗУБКОВ своего украинского коллегу.

Кроме этого он уверен, что при наличии доброй воли совместными усилиями правительства смогут вывести отношения между Украиной и Россией, которые связанны между собой неразрывными узлами дружбы и добрососедства, на уровень реального стратегического партнерства.