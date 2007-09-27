1010 девушек в бикини установили рекорд (фото)
Шоу вызвало незаурядный интерес у мужчин
В Австралии установили мировой рекорд по количеству девушек в бикини на одной фотографии. В акции, организованной журналом Cosmopolitan и компанией Gillette, приняли участие 1010 девушек.
|Фото Reuters/etoday.ru
Первоначально организаторы рассчитывали на участие в акции примерно 600 девушек. Для съемок было приглашено 100 моделей, все остальные участницы являлись волонтерами.
|Фото Reuters/etoday.ru
Каждая девушка получила пакет, в котором были различные подарки от Cosmopolitan и Gillette.
Бикини нескольких цветов были предоставлены бесплатно организаторами акции.
|Фото Reuters/etoday.ru
Условиями включения акции в Книгу рекордов Гиннесcа являлись профессиональная фотосъемка и использование только раздельных купальников, состоящих из двух частей.
|Фото Reuters/etoday.ru
Шоу вызвало незаурядный интерес у отдыхающих мужчин. Вооружившись фото- и видеокамерами, пляжные папарацци не отводили от девушек глаз.
Сегодня со ссылкой на СТБ