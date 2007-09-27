1010 девушек в бикини установили рекорд (фото)

В Австралии установили мировой рекорд по количеству девушек в бикини на одной фотографии. В акции, организованной журналом Cosmopolitan и компанией Gillette, приняли участие 1010 девушек.

Первоначально организаторы рассчитывали на участие в акции примерно 600 девушек. Для съемок было приглашено 100 моделей, все остальные участницы являлись волонтерами.

Каждая девушка получила пакет, в котором были различные подарки от Cosmopolitan и Gillette.

Бикини нескольких цветов были предоставлены бесплатно организаторами акции.

Условиями включения акции в Книгу рекордов Гиннесcа являлись профессиональная фотосъемка и использование только раздельных купальников, состоящих из двух частей.

Шоу вызвало незаурядный интерес у отдыхающих мужчин. Вооружившись фото- и видеокамерами, пляжные папарацци не отводили от девушек глаз.

Сегодня со ссылкой на СТБ