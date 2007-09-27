Пинчук создаст медиа-холдинг

На основе принадлежащих украинскому бизнесмену Виктору ПИНЧУКУ медиа-активов, в частности каналов ICTV, СТБ и «Новый канал», планируется создать медиа-холдинг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на инвестиционном форуме, организованном компанией «Альфа Капитал Украина», председатель правления управляющей активами В.ПИНЧУКА компании EastOne Геннадий ГАЗИН.

По его информации, уже получено разрешение от Антимонопольного комитета Украины на создание такого холдинга.

Г.ГАЗИН отметил, что развитие телекоммуникационного сектора является одним из приоритетных для компании.

Как сообщал УНИАН, для управления активами В.ПИНЧУКА создана международная инвестиционно-консалтинговая компания EastOne LLC (Лондон). Компания управляет портфелем активов свыше 10 млрд. долл., в который входит более двадцати бизнесов и широкомасштабных проектов, в том числе трубно-колесную компанию «Интерпайп», медиа-активы (СТБ, «Новый канал», ICTV, газета «Факты» и другие), АКБ «Укрсоцбанк», ОАО «Днепроспецсталь».