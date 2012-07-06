Как передает корреспондент УНИАН, об этом 5 июля после заседания суда сообщили журналистам адвокаты матери О.Макар Татьяны Суровицкой.

Во время дачи показаний в Центральном районном суде Николаева Т.Суровицкая указала, что 9 марта, в день совершения преступления, на Оксане были золотые серьги, золотое шейное украшение, а также были с собой 200 грн и паспорт.

По словам адвоката Т.Суровицкой Виктора Василюка, все эти вещи не были найдены в ходе досудебного расследования.

«Никто не знает, куда оно все делось. Этот вопрос выяснялся для того, чтобы заявлять какие-либо иски о материальном ущербе. Но Т.Суровицкая заявила, что от этих подонков никаких денег не хочет. Поскольку она не несла никаких затрат, связанных с лечением, ей помогали люди, она не хочет с этим связываться и вообще никаких денег от них не хочет получать», - сказал В.Василюк.

В то же время, по его словам, защитники Т.Суровицкой не раз на предыдущих заседаниях суда задавали обвиняемым вопрос об этих вещах и деньгах, но ответа так и не получили.

«Они говорят: мы ничего не помним, ничего не знаем, ничего не брали», - сказал еще один адвокат Т.Суровицкой Александр Скоробогатов.

Как сообщал УНИАН, 9 марта трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

Уголовное дело суд рассматривает в oтнoшeнии Eвгения Kpacнoщeкa, Apтeма Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa.

Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Е.Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют eще и действия, предусмотренные ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).

Следующее заседание состоится во вторник, 10 июля, оно будет открытым.

По ходатайству прокурора к 11 свидетелям, которых пригласят на это заседание (в том числе Олега Найду, нашедшего О.Макар на стройке), добавится еще и мать одного из обвиняемых Лариса Погосян.