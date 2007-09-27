Черномырдин знает, что плохо для Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН призывает Украину заняться объединением страны, а не спорами в судах относительно выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Комментируя возможность того, что после выборов политические силы будут оспаривать их результаты в судах, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал: «Я могу сказать одно – это будет нежелательно для Украины. Пора думать о стране, о ее единении, а если уже сегодня говорят о том, что могут быть суды-пересуды, признание – непризнание результатов выборов – это плохо для Украины». В целом В.ЧЕРНОМЫРДИН уверен, что до завершения избирательной кампании нельзя говорить о недействительности выборов: «Это просто невероятно. Так не должно быть. Наоборот нужно говорить, что выборы состоятся, чтобы люди пришли на них».