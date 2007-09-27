Кабмин нанял “темную лошадку”

Возвращать утерянные деньги вкладчикам Сбербанка СССР вместе с Ощадбанком Украины будет и малоизвестная американская компания, пишет газета “Дело”.

Сегодня правительство в лице вице-премьер-министра Андрея Клюева и компанией The Sun Land Group Corp. подпишут меморандум о стратегическом партнерстве. Обе стороны уже обработали социальный аспект проекта и определили для себя механизм генерирования финансового ресурса для программы компенсации вкладов.

Накануне Кабинет министров создал спецагентство для возмещения обесцененных вкладов Сбербанка СССР. В 2008 году правительство Украины планирует выделить на компенсацию утерянных вкладов Сбербанка СССР 750 млн. грн.

ICTV