В Донецкой области на выборах проголосуют свыше 20 тысяч заключенных

В Донецкой области на внеочередных парламентских выборах 30 сентября проголосуют свыше 20 тыс. заключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании рабочей группы по вопросам содействия местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления на выборах сообщил и.о. начальника облуправления Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний Александр ЧЕПАК.

"В настоящее время в Донецкой области содержится 21 тыс. 500 осужденных, из которых 20 тыс. 600 являются гражданами Украины и примут участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины", - сказал А.ЧЕПАК.

Он подчеркнул, что в исправительных учреждениях в соответствии со всеми требованиями уже оборудованы помещения для голосования.

А.ЧЕПАК также добавил, что с целью обеспечения проведения выборов даже "прекращено движение спецконтингента между учреждениями за исключением отдельных случаев".