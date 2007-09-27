В Донецкой области на выборах проголосуют свыше 20 тысяч заключенных

10:56, 27 сентября 2007
Общество
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Прекращено движение спецконтингента

ВыборыВ Донецкой области на внеочередных парламентских выборах 30 сентября проголосуют свыше 20 тыс. заключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании рабочей группы по вопросам содействия местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления на выборах сообщил и.о. начальника облуправления Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний Александр ЧЕПАК.

"В настоящее время в Донецкой области содержится 21 тыс. 500 осужденных, из которых 20 тыс. 600 являются гражданами Украины и примут участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины", - сказал А.ЧЕПАК.

Он подчеркнул, что в исправительных учреждениях в соответствии со всеми требованиями уже оборудованы помещения для голосования.

А.ЧЕПАК также добавил, что с целью обеспечения проведения выборов даже "прекращено движение спецконтингента между учреждениями за исключением отдельных случаев".

 

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