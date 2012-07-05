Проголосованный закон о языках неприемлем для крымских татар
Лидер меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады (фракция НУНС) Мустафа Джемилев считает закон об основах государственной языковой политики, принятый накануне, неприемлемым для крымских татар.
Об этом он заявил в комментарии агентству УНИАН.
«Для нас этот закон неприемлем. Мы рассматриваем себя как коренной народ Украины, и ситуация с крымскотатарским языком не должна зависеть от численности (его носителей)», - сказал М.Джемилев.
Глава меджлиса заявил также, что в законе должно были быть предусмотрено закрепление итогов «преступной языковой политики, которая была в Советском Союзе по отношению к украинскому языку, в результате которой во многих регионах преобладает русский». По его словам, если русский получит особый статус в регионах Украины, то у этнических украинцев не будет стимула изучать родной язык. «Не будет этого стимула и у крымских татар, поскольку они владеют русским языком не хуже самих русских», - сказал М.Джемилев.
Он заявил также, что ссылки на Европейскую хартию о языках национальных меньшинств не обоснованы, поскольку она направлена на защиту языков, которые находятся под угрозой. «Русскому языку ничего не угрожает», - сказал М.Джемилев.
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Как сообщал УНИАН, парламент 3 июля принял закон, разработанный депутатами от Партии регионов. Документ предусматривает установление официального использования региональных языков в работе местных органов госвласти на территориях, где проживают как минимум 10% носителей языка. В знак протеста ряд оппозиционных депутатов объявили голодовку.
Ранее, в июне, парламентарии-оппозиционеры подали к проекту закона более 2 тысяч поправок, но ни одну из них ВР не рассмотрела.
В Крыму проживают около 2 миллионов человек, при этом большинство (около 58-60%)- русские. Крымские татары составляют 13% населения полуострова.
Премьер-министр Крыма, лидер регионалов автономии Анатолий Могилев считает закон крайне важным для жителей полуострова.