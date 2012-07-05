Проголосованный закон о языках неприемлем для крымских татар

Об этом он заявил в комментарии агентству УНИАН.

«Для нас этот закон неприемлем. Мы рассматриваем себя как коренной народ Украины, и ситуация с крымскотатарским языком не должна зависеть от численности (его носителей)», - сказал М.Джемилев.

Глава меджлиса заявил также, что в законе должно были быть предусмотрено закрепление итогов «преступной языковой политики, которая была в Советском Союзе по отношению к украинскому языку, в результате которой во многих регионах преобладает русский». По его словам, если русский получит особый статус в регионах Украины, то у этнических украинцев не будет стимула изучать родной язык. «Не будет этого стимула и у крымских татар, поскольку они владеют русским языком не хуже самих русских», - сказал М.Джемилев.

Он заявил также, что ссылки на Европейскую хартию о языках национальных меньшинств не обоснованы, поскольку она направлена на защиту языков, которые находятся под угрозой. «Русскому языку ничего не угрожает», - сказал М.Джемилев.

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Как сообщал УНИАН, парламент 3 июля принял закон, разработанный депутатами от Партии регионов. Документ предусматривает установление официального использования региональных языков в работе местных органов госвласти на территориях, где проживают как минимум 10% носителей языка. В знак протеста ряд оппозиционных депутатов объявили голодовку.

Ранее, в июне, парламентарии-оппозиционеры подали к проекту закона более 2 тысяч поправок, но ни одну из них ВР не рассмотрела.

В Крыму проживают около 2 миллионов человек, при этом большинство (около 58-60%)- русские. Крымские татары составляют 13% населения полуострова.

Премьер-министр Крыма, лидер регионалов автономии Анатолий Могилев считает закон крайне важным для жителей полуострова.