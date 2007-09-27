Сегодня - праздник Воздвижения Креста Господня

27 сентября в православной церкви - праздник Воздвижения Креста Господня.

Сейчас крест - главный символ христианства. Христианские храмы увенчаны крестами, каждый христианин носит на груди нательный крест и осеняет себя крестным знамением.

В 70 г. от Р.Х. Иерусалим был разрушен, многие священные места были осквернены и засыпаны мусором и развалинами. Римский император Адриан построил на месте разрушенного Иерусалима новый город, засыпал гроб Господень землёй и поставил над ним идола, а на месте, где Христос был распят, выстроил храм богине Венере.

В 326 году восьмидесятилетняя царица Елена отправилась в Иерусалим, чтобы посетить места, связанные с жизнью Спасителя. С трудом нашли место казни Христа, а когда, разрушив построенный на нем языческий храм Венеры, начали раскопки, то обрели целых три креста. На каком из них был распят Христос? Иерусалимский патриарх Макарий, помогавший царице в поисках, предложил испытание. На место обретения крестов принесли находившуюся при смерти женщину, и стали по очереди прилагать к ней кресты. И после прикосновения к третьему больная исцелилась. Народу вокруг собралось очень много, и чтобы поклониться честному древу Христова Креста могли все, патриарх Макарий встал на высоком месте и поднимал (воздвигал) Крест, показывая его народу. Люди поклонялись Кресту, восклицая: «Господи, помилуй!». Так возник праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, а мир вновь обрел свою величайшую святыню.

В праздник Крестовоздвижения в кафедральных соборах совершается чин Воздвижения Креста: происходит примерно то же, что происходило в те далекие времена в окрестностях Иерусалима. Песнопения праздника Воздвижения Креста - одни из самых красивых и мелодичный церковных песнопений.

День Воздвижения Креста Господня - день строгого поста.