Заместитель председателя Львовской ОГА лез на работу через окно

12:27, 04 июля 2012
Общество
3796

Сегодня один из заместителей председателя Львовской облгосадминистрации пытался попасть на рабочее место - в здание ОГА через окно и при этом разбил стекло. Милиция составляет протокол по поводу этого правонарушения.

Милиция составляет протокол за разбитое окно

 

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода».

На такой шаг чиновник пошел из-за того, что участники акции протеста против подписания "языкового закона" с утра блокируют вход в здание ОГА и не пускают должностных лиц на работу.

Как также сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного Управления МВД в Львовской области, правоохранители проводят опрос сотрудников ОГА, которые стали свидетелями инцидента, и расследуют все обстоятельства последнего.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, львовского губернатора Михаила Костюка на рабочем месте нет, поскольку он со вчерашнего дня находится в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter