Заместитель председателя Львовской ОГА лез на работу через окно
12:27, 04 июля 2012Общество
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Сегодня один из заместителей председателя Львовской облгосадминистрации пытался попасть на рабочее место - в здание ОГА через окно и при этом разбил стекло. Милиция составляет протокол по поводу этого правонарушения.
Милиция составляет протокол за разбитое окно
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода».
На такой шаг чиновник пошел из-за того, что участники акции протеста против подписания "языкового закона" с утра блокируют вход в здание ОГА и не пускают должностных лиц на работу.
Как также сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного Управления МВД в Львовской области, правоохранители проводят опрос сотрудников ОГА, которые стали свидетелями инцидента, и расследуют все обстоятельства последнего.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, львовского губернатора Михаила Костюка на рабочем месте нет, поскольку он со вчерашнего дня находится в Киеве.
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