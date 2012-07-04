Заместитель председателя Львовской ОГА лез на работу через окно

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода».

На такой шаг чиновник пошел из-за того, что участники акции протеста против подписания "языкового закона" с утра блокируют вход в здание ОГА и не пускают должностных лиц на работу.

Как также сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного Управления МВД в Львовской области, правоохранители проводят опрос сотрудников ОГА, которые стали свидетелями инцидента, и расследуют все обстоятельства последнего.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, львовского губернатора Михаила Костюка на рабочем месте нет, поскольку он со вчерашнего дня находится в Киеве.