Отравление Цушко представляет угрозу для украинских политиков

Социалистическая партия Украины обеспокоена попытками отдельных политиков заблокировать расследование причин инфаркта у министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

Социалисты убеждены, что заявления представителей Секретариата Президента и руководства штабов блоков НУ-НС и БЮТ создают давление на правоохранительные органы, которые будут вести расследование в отношении предоставленных В.ЦУШКО фактов. Они отмечают, что заявления оппозиционных сил относительно отравления В.ЦУШКО напоминают поведение “кучмовского окружения” во время аналогичных событий с Виктором ЮЩЕНКО.

”Некоторые политики с НУ-НС и БЮТ очень быстро поспешили сделать заявления, путаясь в фактах и приведенных В.ЦУШКО доказательствах. Такая лихорадочная и непонятная с точки зрения непосредственного отношения к ним реакция свидетельствует о том, что получение документального подтверждения факта спровоцированного инфаркта миокарда у В.ЦУШКО составляет угрозу украинским политикам”, - отмечается в сообщении.

Социалисты считают, что попытка связать получение доказательств относительно отравления с предвыборной кампанией является безусловным свидетельством того, что некоторые политические силы заинтересованы в немедленном прекращении этого расследования.

”Вызывает удивление, что эти политические силы, которые претендуют на звание демократических, еще до начала расследования со стороны Генеральной прокуратуры Украины при наличии объективных данных немецких лабораторий позволяют себе категорические утверждения, подвергая сомнению факты, свидетельствующие об уголовном преступлении. Это лишний раз подтверждает тезис о преемственности этих политических сил, методов и стиля коррумпированного и авторитарного руководства Банковой со времен Л.КУЧМЫ”, - отмечают в пресс-службе СПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 сентября, министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от СПУ В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и материалы, которые подтверждают его отравление, он получил 21 сентября. Он выразил предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

В.ЦУШКО напомнил, что после событий 27 мая в помещении Генпрокуратуры он был госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда. Для лечения министр был перевезен в Германию. Однако у него возникли некоторые подозрения относительно того, что с ним случилось. В частности, по словам В.ЦУШКО, украинские врачи поставили ему диагноз – обширный инфаркт, но уже в Германии во время анализов было выяснено, что коронарные сосуды его сердца были в порядке. Кроме того, он сообщил, что «26 мая делал кардиограмму, и были хорошие результаты, а через день – произошел инфаркт».

В то же время пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что "ни ЦУШКО, ни кто-то из его доверенных лиц не обращался в СБУ с информацией о возможном его отравлении”. “В СБУ нет информации о возможном отравлении", - сказала она.