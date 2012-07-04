Сотрудник СБУ «прогорел» на рекордной взятке в 7 млн гривен

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации ГПУ.

В частности, следователями отдела Генеральной прокуратуры по расследованию преступлений относительно коррупционных деяний и работниками ГУБОП МВД Украины 3 июля «на горячем» задержан оперуполномоченный СБУ в Херсонской области при получении от гражданина Г. почти 7 млн. грн. для передачи их своему отцу – председателю одной из районных государственных администраций в Херсонской области за содействие в выделении 24 га земли.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Проводятся безотлагательные оперативные мероприятия и следственные действия.