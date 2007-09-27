Витренко обвинила Партию регионов в краже голосов у ПСПУ

На митинге в Донецке лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья ВИТРЕНКО обвинила Партию регионов в воровстве голосов у ПСПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге участвовали около 500 сторонников Н.ВИТРЕНКО с красно-синими флагами и символикой ПСПУ. Перед началом митинга через мегафоны активисты партии транслировали песни со словами "Мы русские, мы не сдаемся! Поднимем наше знамя над Кремлем" и "Моя родина - Советский Союз. Я люблю его, этим горжусь, и за доллары не продаюсь".

Выступление на митинге Н.ВИТРЕНКО начала с того, что обвинила ведущие украинские телеканалы в том, что ее не пускают на теледебаты, потому что "страшно боятся". Н.ВИТРЕНКО обвинила телеканалы в симпатиях к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, который, по ее мнению, вообще не имеет права участвовать в дебатах на телевидении.

Затем она перешла к резкой критике Партии регионов, которая "в Донецке 23 марта 2007 года очень угодливо проголосовала за программу развития образования в области до 2011 года, запланировав 100% перепрофилирование школ области с русского языка на украинский".

"Партия регионов обещала быть альтернативой «оранжевым», но села за стол переговоров с ЮЩЕНКО. Зачем она подписала Универсал, зачем они его выполняли?!… Донетчане стали на колени перед кем? Перед этим БУШЕМ! Перед этими янки, перед НАТО!", - указала Н.ВИТРЕНКО.

Она обвинила Партию регионов, что та в парламенте "вместо того, чтобы вести борьбу с «оранжевыми», отказалась от Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном, отказалась от защиты русского языка, отказалась от защиты внеблокового статуса".

"Здесь, в Донецке, "регионалы" воровали у нас голоса! ВИТРЕНКО не пустили в парламент, потому что там сговор. Они там делят Украину, а сегодня имеют наглость вести разговор о широкой коалиции", - убежденно заявила Н.ВИТРЕНКО.

Она призвала своих сторонников не верить Партии регионов, потому что та поддерживает олигархов.

"Официальные данные полностью подтверждают – да, олигархам стало лучше, баснословно выросли их доходы. Даже предположить нельзя было, что можно АХМЕТОВУ увеличить капиталы за год на 10 миллиардов долларов!… Откуда эти деньги? Они украдены у всех нас через искусственно завышенные тарифы на коммунальные услуги, украдены через низкие зарплаты и пенсии…", - объяснила Н. ВИТРЕНКО участникам митинга.

Она также обвинила блок БЮТ и Партию регионов в "дерибане земли". "На западе БЮТ терзает, как хочет, землю, а на востоке – Партия регионов. Дерибан земли идет во всех городах", - подчеркнула Н.ВИТРЕНКО.