Блок Литвина подаст в суд на тех, кто подкупает избирателей от его имени

Руководитель Крымского штаба Блока Литвина Анатолий КОРНЕЙЧУК опровергает информацию своих оппонентов о том, что блок ведет подкуп избирателей. Об этом А.КОРНЕЙЧУК заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.КОРНЕЙЧУКА, известно, что среди населения муссируется информация о якобы имеющих место подкупах избирателей активистами Блока Литвина. Однако, отмечает А.КОРНЕЙЧУК, эта информация не соответствует действительности - блок не подкупает избирателей. «Любой нормальный человек, который хотя бы немножко понимает механизм голосования, достаточно четко представляет, что если человеку просто заплатили какие-то деньги, то его право прийти и проголосовать так, как он хочет», - сказал руководитель Крымского штаба Блока Литвина.

По его словам, Блок Литвина намерен в судебном порядке разбираться с теми, кто подготовил эту провокацию, - пытается подкупить избирателей, представляясь активистами Блока Литвина. «Мы такую информацию (о подкупах) тоже отслеживали. Она приходила из разных регионов, что нашим блоком покупаются голоса. У нас есть фотографии, в каких конвертах раздавались деньги, какие купюры, какие люди их раздавали, и от каких партий они представлены в блоках. Мы все эти вопросы будем решать в суде. Сегодня вся информация пошла в центральный штаб, который в ближайшее время подаст материалы в суд», - заявил А.КОРНЕЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября на пресс-конференции в Симферополе лидер Крымского штаба Партии регионов Алексей БОЯРЧУК заявил, что Блок Литвина пытается подкупить избирателей: в обмен на копию паспорта людям предлагают по 100 гривен. Причем, отмечает А.БОЯРЧУК, подобная раздача денег происходит «в масштабах не только всего Крыма, но и по Украине в целом». По его словам, практически в каждом районе зафиксированы такие факты, причем зафиксированы они не «регионалами», а сотрудниками милиции. Руководитель Крымского штаба ПР отметил, что "сдача" паспортных данных и получение 100 грн. не является поводом голосовать за ту силу, которая раздает деньги.

Ранее Блок Литвина в подкупе избирателей обвинил член Компартии Украины, председатель Постоянной комиссии крымского парламента по рекреационному, санаторно-курортному комплексу и туризму Вячеслав ЗАХАРОВ. По словам В.ЗАХАРОВА, инициативные группы предлагают жителям Крыма за 100 грн. продать свой голос.