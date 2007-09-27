Как превратить пляж в рекреационно-туристическую зону

Концепцию перспективного развития рекреационно-туристской зоны в районе пляжа «Отрада» - от яхт-клуба до улицы Черноморской – одобрил сегодня Одесский градостроительный совет.

Как передает корреспондент УНИАН, принятый документ предусматривает строительство четырех малоэтажных курортных гостиниц общей емкостью 280 мест, в том числе 220 круглогодичных. На первых этажах отелей будут функционировать лечебные и оздоровительные учреждения, а рядом с ними планируется благоустроить Трассу здоровья и создать ландшафтный парк.

Акации на его территории будут заменены кипарисами, туями и иными деревьями, рядом строители обустроят детские спортивные площадки. Намечено также увеличение площади пляжа и расширение набережной в районе улицы Азарова.

По словам заместителя начальника муниципального управления архитектуры и градостроительства Марата КАСИМОВА, «предусматривается, что в прилегающих подземных паркингах будет 745 машино-мест. Но по Трассе здоровья утром и вечером будет ездить только обслуживающий транспорт.

«Специалисты считают, - подытожил итоги обсуждения концепции, - что после реализации этих планов на пляже «Отрада» смогут одновременно отдыхать 3 тыс. 711 человек».