Еврокомиссия предложит упразднить импортные пошлины на зерновые

Европейская Комиссия предложит упразднить импортные пошлины на зерновые на 2007/2008 маркетинговый год – до 30 июня 2008 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР-БОЭЛЬ.

По ее словам, это предложение связано с наличием дефицита на рынке зерновых и рекордным уровнем цены на них. Урожай зерна 2007 года в Европейском Союзе ожидается на уровни меньше, чем урожай-2006 (265,5 млн. тонн) из-за неблагоприятных погодных условий. При этом эксперты прогнозируют последующее снижение запасов зерна в хранилищах и говорят о том, что в завершение 2007/2008 маркетингового года переходные запасы зерновых в мире достигнут рекордный низкого уровня.

На сегодняшний день импортные пошлины применяются к отдельным видам зерновых. Так, нулевые ставки пошлин применяются к импорту твердой пшеницы, высококачественной мягкой пшеницы, ржи и сорго.

Пошлина на кукурузу составляет 1,93 евро за тонну с 16 сентября 2007 года. Кроме того, в 2003 году были внедрены квоты на импорт ячменя и низкокачественной и среднекачественной мягкой пшеницы из стран СНГ. На пшеницу низкого и среднего качества годовая квота составляет 2,989 млн. тонн, из них 572 тыс. – для импорта пшеницы из США, 38,85 тыс. тонн - из Канады. Импортная пошлина на снабжение зерновых сверх квот становить12 евро за тонну.

Годовая квота на ячмень составляет 306,2 тыс. тонн со ставкой пошлины 16 евро за 1 тонну. Годовая квота на ячменный солод установлена в размере 50 тыс. тонн со ставкой пошлины в 8 евро/тонна.