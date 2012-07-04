Во Львове почтили память ученых, расстрелянных в 1941 году

Как передает корреспондент УНИАН, панихида и возложение цветов состоялись в Студенческом парке Львова возле монумента погибшим в 1941 году профессорам.

Почтили память львовской интеллигенции заместитель городского председателя Львова Василий Косив, заместитель председателя Львовской ОГА Богдан Матолич, ректор НУ «Львовская политехника» Юрий Бобало, ректор Вроцлавской Политехники Тадеуш Венцковски, Генеральный консул Республики Польша во Львове Ярослав Дрозд, президент Вроцлава Рафал Дуткевич, а также представители Львовского национального медицинского университета им. Д. Галицкого, Академии сухопутных войск, Львовского национального аграрного университета и польских общественных организаций.

«Минул год, как здесь, на Вулецких холмах, мы торжественно почтили память расстрелянных в 1941 году львовских ученых. Построен монумент – это совместный проект, в котором приняли участие и украинцы, и поляки. Следовательно, он имеет еще одну, чрезвычайно значимую сущность. Это – символ понимания и примирения с нашими польскими друзьями и коллегами. 71 год назад здесь был коварно уничтожен цвет интеллектуальной элиты Львова, выдающиеся ученые и общественные деятели. Сегодня мы низко склоняем свои головы, чтя их память», - сказал ректор НУ «Львовская Политехники Ю.Бобало.

В свою очередь, ректор Вроцлавской Политехники Т.Венцковски отметил, что „Вулецкие холмы – это особенное место и для львовян, и для жителей Вроцлава, потому что здесь в 1941 году расстреляли львовских профессоров. Они погибли потому, что были лишь научными работниками. Я очень рад, нашим общинам удалось построить здесь памятник. Во Вроцлаве тоже есть памятник погибшим профессорам. Там написано: «У них была жестокая судьба». Честь их памяти”.