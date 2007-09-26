Порошенко хочет отменить сбор в Пенсионный фонд с валютных операций

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО предлагает отменить сбор в Пенсионный фонд в размере 1%, который взимается с операций покупки-продажи валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО заявил вчера на пресс-конференции во время открытия Гайсинского сахарного завода в Винницкой области.

По его словам, этот налог является фактором охлаждения экономики. "Потому я убежден, что этот налог должен быть отменен", - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он считает, что налог на валютообменные операции не является экономически обоснованным, ведь взимает деньги за операции, которые не имеют целью получения прибыли.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины обратился в Кабинет Министров Украины, Президенту, Верховную Раду с инициативой о ликвидации сбора в Пенсионный фонд с операций покупки-продажи безналичной валюты при ее продаже на межбанке.

Справка УНИАН. Сбор с операций покупки-продажи безналичной валюты в Пенсионный фонд на протяжении 2004 и 2005 годов был установлен на уровне 1,5%, в 2006 г. - уменьшен до 1,3%, в 2007 г. - до 1%.

В проекте Госбюджета-2008 предусмотрено снижение на 0,5% (с 1 до 0,5%) ставки налога с покупки-продажи безналичной валюты.