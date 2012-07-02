Вниманию представителей СМИ

02.07.2012 г.

АНОНС!

Вниманию журналистов!

3 июля 2012 в 16:00 часов по случаю профессионального праздника - Дня работника налоговой службы Украины состоится торжественное открытие Центра обслуживания налогоплательщиков при ГНС в г. Киеве для иностранных граждан при участии Председателя ГНС Украины Александра Клименко, председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова и Председателя ГНС в г. Киеве Ирины Носачев.

Место проведения: г. Киев, ул. Шолуденко, 33/19, 1 этаж.

По поводу аккредитации обращаться по тел. 461-77-30, (067) 236-41-16.