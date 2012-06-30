Известный аккордеонист Завадский пожаловался Евросуду на пытки

Известный аккордеонист Игорь Завадский, который уже 3 месяца сидит в СИЗО по подозрению в развращении несовершеннолетних, подал жалобу в Европейский суд по поводу пыток в милиции.

Об этом заявила адвокат музыканта Евгения Закревская в интервью газете «Факты и комментарии».

«Нам отказали в возбуждении уголовного дела по факту пыток в милиции. Естественно, мы будем это оспаривать. И хотя об отказе в возбуждении дела стало известно еще в апреле, я до сих пор не могу это оспорить — мне все еще не дали официальное постановление об отказе. Поэтому у меня связаны руки. Тем временем Игорь подал жалобу по поводу пыток в милиции в Европейский суд. Мы ждем результата», - сказал адвокат.

По ее словам, сейчас проводятся экспертизы, всего их будет несколько десятков.

В милиции информацию о пытках категорически опровергли. «Позже версию милиции подтвердила и прокуратура, которая провела по этому случаю проверку. Синяки у Завадского действительно нашли, но это, как сказали в прокуратуре, и есть все побои. Ни сотрясения мозга, ни переломов ребер эксперты не обнаружили. Такое же заключение вынесли и по поводу администратора Завадского Андрея», - отмечает издание.

Кроме того, Е.Закревскую беспокоит ситуация со зрением подзащитного. У И.Завадского очень плохое зрение: левый глаз - минус 9, правый - минус 12. Он перенес серьезную операцию на глазах.

«Обследование в Центре микрохирургии глаза, которого удалось добиться с помощью нового омбудсмена Валерии Лутковской, показало, что проблемы с глазами у Завадского действительно есть. Игорю назначили медикаментозный курс лечения, подбор контактных линз и периодическое наблюдение окулиста», - сообщила адвокат.

«Вот только на этом все закончилось. Я лично разговаривала с врачом, который сказал, что Игорю регулярно требуется обследование. Это же написано и в заключении. Но с тех пор нам еще ни разу не дали разрешения отвезти Завадского в клинику для очередного обследования. Зрение у Игоря опять упало, ему наверняка требуются какие-то новые медикаменты. Но какие именно, мы не знаем», - сообщила защитник музыканта.

Что касается обстановки в СИЗО, то сейчас, по словам адвоката, там стало спокойнее. «Зато переезды из СИЗО (на суд или на какие-либо следственные действия) для него являются настоящей пыткой — в дороге Игорю постоянно угрожают, уничтожают морально. То же самое происходит с его администратором Андреем», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, заслуженного артиста Украины задержали 23 марта. Ему вменяют одиннадцать эпизодов развращения несовершеннолетних и один эпизод изнасилования. 21 мая Шевченковский райсуд продлил И.Завадскому арест на четыре месяца.