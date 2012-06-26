ПАСЕ направит на выборы в Украину 41 наблюдателя

05:27, 26 июня 2012
Общество
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Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит на парламентские выборы в Украину 41 наблюдателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Страсбурге президент ПАСЕ Жан-Клод Миньйон.

“Мы решили направить 41-го наблюдателя”, - сказал он.

По его словам, делегацию ПАСЕ возглавит депутат швейцарского парламента Андреас Гросс, который возглавляет группу социалистов в ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Украине состоятся 28 октября этого года.

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