Мужчина 9 лет насиловал родную дочь

В одном из сел Голопристанского района Херсонской области отец на протяжении 9 лет насиловал свою родную дочь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД в Херсонской области.

Мужчина был задержан после жалобы ребенка и уже дал показания.

По данным милиции, 15-летняя девочка половину своей жизни терпела насилие от родного отца. Мужчина, которому 40 лет, сам воспитывал младшую дочь. О том, что он периодически насилует девочку, никто не знал. Ребенок боялся об этом рассказывать.

Милиционеры выяснили, что насильник нигде не работал, жил на пенсии детей, которые им выплачивались после смерти матери. Девочка была не единственной в семье. Мужчина воспитывал двоих старших детей своей жены. Но на тот момент старшая падчерица жила отдельно, а сын учился в ПТУ.

Когда мужчина в очередной раз изнасиловал девочку, она не выдержала и рассказала все старшей сестре. Вместе они пошли в милицию и написали заявление.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Во время обыска оперативники изъяли множество видеокассет и дисков с порнографическим видео. Следователю ребенок рассказал, что насиловать ее отец начал в 6-летнем возрасте, тогда еще мать была жива.

Сейчас мужчина задержан. Назначен ряд экспертиз, с девочкой работает психолог.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.