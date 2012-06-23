На автобане Киев - Одесса в ДТП погибла 25-летняя россиянка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, автомобиль «Фольксваген» врезался в металлический отбойник и перевернулся.

Водитель и двое пассажиров автомобиля, граждане Российской Федерации, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. 25-летняя пассажирка погибла на месте происшествия.

Со слов водителя, группа туристов из России приехала в Украину на Евро-2012. Воспользовавшись паузой в чемпионате, они решили съездить в Одессу. В день аварии россияне возвращались в Киев.