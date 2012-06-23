На автобане Киев - Одесса в ДТП погибла 25-летняя россиянка
21:20, 23 июня 2012Общество
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В Жашковском районе Черкасской области на автодороге Киев - Одесса в ДТП погибла 25-летняя гражданка России.
25-летняя пассажирка погибла на месте
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, автомобиль «Фольксваген» врезался в металлический отбойник и перевернулся.
Водитель и двое пассажиров автомобиля, граждане Российской Федерации, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. 25-летняя пассажирка погибла на месте происшествия.
Со слов водителя, группа туристов из России приехала в Украину на Евро-2012. Воспользовавшись паузой в чемпионате, они решили съездить в Одессу. В день аварии россияне возвращались в Киев.
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