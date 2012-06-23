В Симферополе для пенсионеров пустили автобусы с кондиционерами и Wi-Fi

Об этом сообщает пресс-центр Симферопольского городского совета.

"Для комфорта пассажиров все "социальные" автобусы оборудованы кондиционерами, а для пользователей Интернета - бесплатным Wi-Fi. Для четкого соблюдения водителями графика движения по маршруту и постоянной диспетчеризации оснащены системой GPS-навигации и постоянной связью с диспетчером", - говорится в пресс-релизе.

Проект реализован совместно с республиканским предприятием "Крымавтобус", которое создано на базе "Крымтроллейбуса".