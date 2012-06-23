Завтра на юге и востоке - дожди и грозы

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, ночью в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Полтавской областях ночью 12-17°, днем 22-27° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°); на остальной территории ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 25-30°, в южной части до 34°.

В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-27°; в Днепре возле Киева 23°.