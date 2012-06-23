В завод Фирташа ударила молния
13:23, 23 июня 2012Общество
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Сегодня в 00.26 в Черкассах во время грозы шаровая молния попала в крышу одного из цехов ПАО «Азот».
Технологический процесс в цехах не прекращался, фото ТСН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, повреждены 20 кв. м утеплителя, которым покрыта бетонная крыша здания.
Во время произошедшего сработала защитная автоматика, на которую отреагировали все аварийно-спасательные службы предприятия.
Технологический процесс в цехах не прекращался.
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