В завод Фирташа ударила молния

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, повреждены 20 кв. м утеплителя, которым покрыта бетонная крыша здания.

Во время произошедшего сработала защитная автоматика, на которую отреагировали все аварийно-спасательные службы предприятия.

Технологический процесс в цехах не прекращался.