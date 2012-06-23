Бомж убил двоих людей, чтобы разжиться на телефон и 58 гривен
11:07, 23 июня 2012Общество
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В Марганце Днепропетровской области бомж убил двоих людей, чтобы украсть мобильный телефон и 58 гривен.
Убийство произошло в Марганце Днепропетровской области
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что мужчина 1982 года рождения в лесопосадке во время ссоры камнем убил местного жителя. После этого, с целью ограбления, пошел на квартиру убитого, бетонным обломком убил сожительницу хозяина и похитил мобильный телефон и 58 гривен.
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