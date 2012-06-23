Исландия досрочно вернула деньги МВФ

В документе подчеркивается, что согласно первоначальному плану, Исландия должна была вернуть средства в 2013-2014 гг.

В середине марта 2012 г. Исландия уже вернула МВФ 900 млн долл. После досрочных выплат сумма задолженности Рейкьявика МВФ составляет 987,3 млн долл. Изначально скандинавская страна была должна международным кредиторам из МВФ 2,1 млрд долл.

Исландия серьезно пострадала во время мирового финансового кризиса 2008 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг. Однако после коллапса коммерческих банков экономика страны начала восстанавливаться быстрыми темпами.