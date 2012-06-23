Верховная Рада добавила денег разведчикам

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является обеспечение реорганизации и доукомплектування подразделений Службы внешней разведки.

На 1 апреля 2012 года фактическая укомплектованность подразделений Службы внешней разведки составляла 79,3% от утвержденной законом (4350 человек). Некомплект составляет 899 человек.

В связи с этим предлагается внести изменения в государственный бюджет на 2012 год и увеличить расходы из общего фонда для Службы внешней разведки

(КПКВК 6621010 "Разведывательная деятельность в сфере безопасности государства и специальная защита государственных представительств за рубежом")

на денежное обеспечение военнослужащих с начислениями на сумму 47 млн грн за счет перевыполнения поступлений в общий фонд государственного бюджета от ввозной пошлины (КПД 150100).

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Заместитель председателя ВР Николай Томенко выразил обеспокоенность по поводу того, что через народных депутатов (данный законопроект внес на рассмотрение ВР депутат от Партии регионов Юрий Каракай – УНИАН) исправляются ошибки правительства.

По его словам, эксперты отмечают, что данный законопроект предусматривает выделение средств для создания отдельного подразделения в Службе внутренней разведки, «которое будет следить за оппозицией во время избирательной кампании».

Н.Томенко выступил категорически против принятия такого решения и внесения изменений в бюджет через народных депутатов.