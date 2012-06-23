Мошенники заказывали товар на реализацию

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севаастополе.

По информации севастоплольской милиции, четверо злоумышленников являются жителями Ялты, членами одной семьи, один из них уже отбывал наказание за кражу. По поддельным документам, изготовленным на вымышленные имена, злоумышленники получали продуктовый товар, продавали его, но деньги за него предпринимателям не возвращали.

Подделку доверенностей, платежных поручений, документов удостоверяющих личность, мошенники осуществляли с помощью компьютерной техники, причем, находящейся в различных Интернет-кафе,- так они пытались «замести следы». Сумма заказа за один раз составляла от 3 до 10 тыс грн.

Кроме Севастополя, мошенники орудовали в Симферополе и некоторых других городах Крыма. Все четверо мошенников были задержаны в Ялте. В ходе обыска у них изъяты поддельные документы, принтер и другие доказательства преступной деятельности.

В настоящее время злоумышленники находятся под следствием. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам также придется нести ответственность и за подделку документов Следствие располагает данными о причастности злоумышленников к 4 фактам совершения мошенничества, но у правоохранителей есть все основания полагать, что эта цифра намного больше.