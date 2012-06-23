Женщина получила три года за плохой уход за маленьким ребенком

Как сообщили УНИАН в пресс-службы прокуратуры Ровенской области, она осуждена за злостное невыполнение обязанностей по уходу за собственным ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что мать не заботилась о полноценном питании двухлетнего сына, не обеспечивала одеждой и средствами гигиены, а также не провела своевременную иммунизацию от туберкулеза. В результате ребенок приобрел ряд острых инфекционных заболеваний и сейчас находится на лечении в Ровенском областном туберкулезном диспансере.