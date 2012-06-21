Губернатор взял под контроль дело своего "убийцы"

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации,

В сообщении отмечается, что А.Шишацкий считает, что произошедшее может носить провокационный характер, в то же время он не воспринимает версию о покушении всерьез. «Я не верю в версию о покушении. Донецкие СМИ прекрасно знают, что охраны у меня никогда не было и нет. Я считаю, что этот инцидент кто-то искусственно пытается привязать ко мне и сотрудникам администрации», - объяснил губернатор.

Однако А.Шишацкий подчеркнул, что будет держать ситуацию на особом контроле: «Для меня очень важно соблюдение демократических свобод, особенно свободы слова в регионе. Я буду настаивать на объективном расследовании произошедшего».

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Как сообщал УНИАН, по словам М.Касьянова, 20 июня он обратился в милицию с заявлением о том, что его при попытке снять на мобильный телефон въезд кортежа губернатора задержали неизвестные и нанесли телесные повреждения. Активист утверждает, что в милиции следователь прокуратуры попросил его подняться этажом выше в прокуратуру, где его заставили отказаться от услуг адвоката Татьяны Ивановой и написать признание в подготовке покушения на губернатора. По словам М.Касьянова, без этого признания его и Т.Иванову отказывались выпустить из здания прокуратуры.

После признания М.Касьянова отпустили из правоохранительных органов, не взяв подписку о невыезде и не применив никаких других мер пресечения. Об это сам М.Касьянов написал на свое страничке в «Фейсбуке». Вчера вечером он сообщил, что находится дома и что «в РОВД очень толерантно отнеслись ко мне, к ним претензий нет, есть только благодарность», добавив, что претензии есть к Ворошиловской прокуратуре.

На вопрос, зачем он подписал признание о готовящемся покушении на губернатора, М.Касьянов ответил, что сделал это, чтобы выйти из прокуратуры, и добавил: «Я ведь действительно готовил покушение на имидж губернатора».

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21 июня пресс-служба Донецкой прокуратуры сообщила, что прокуратура Ворошиловского района Донецка проводит проверку по факту инцидента, который произошел с донецким активистом М.Касьяновым.

В Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины Донецкой области сообщили, что вчера в Ворошиловском райотделе милиции в ходе осмотра у М.Касьянова были изъят складной нож и отвертка. Задержанный написал заявление с просьбой принять меры к неизвестным, которые препятствовали осуществлению его профессиональной деятельности.

В пресс-службе Государственной налоговой службы Донецкой области заявили, что вчерашний инцидент сотрудников ГНС возле супермаркета «БУМ» с М.Касьяновым произошел из-за его неадекватного поведения.