Возле вертолетной площадки в Киеве вырубили два вековых клена

Об этом сообщил депутат Киевсовета от «БЮТ-Батькивщина», председатель комиссии по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец, проинформировали УНИАН в его пресс-службе.

Депутат высказал предположение, что настоящей целью уничтожения указанных деревьев, вероятнее всего, является расширение дороги или создание еще одной развязки под новую президентскую трассу.

«Опилки, которые свидетельствует о том, что деревья срезали только что, даже не развеял ветер. Предполагаю, власть заявит, что именно эти 2 клена, которые находятся в нескольких метрах один от другого, в отличие от других кленов вокруг, неожиданно заболели», - заявил А.Бригинец.

Депутат обратился к экологической прокуратуре с требованием найти и наказать виновных в уничтоженных вековых деревьев в Мариинском парке.